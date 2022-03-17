الأبيض في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية: الأزمة علمتنا أن الموارد البشرية هي الأهم والعزيمة تذلل الصعاب

شدد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على أن "لبنان يمر حاليا في مرحلة من أدق مراحل تاريخه الحديث حيث تتكاثر التحديات على مختلف الصعد ولا سيما الصعيد الصحي". وقال خلال إلقائه كلمة لبنان في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية في العاصمة المصرية في دورته الثالثة والعشرين: "إن الأزمة الإقتصادية والمالية أفرغت القطاع الصحي من الكثيرين من كوادره وأنتجت نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الأساسية، ولكن مواجهتها جعلتنا نتيقن بأن المورد الأهم خلال الأزمات هو الموارد البشرية وأن العزيمة والإرادة قادرتان على اجتراح الحلول وتذليل الصعاب على كثرتها".وأشار الى أن "الأزمة أظهرت الأصدقاء والإخوة الذين وقفوا إلى جانب لبنان وقدموا له الدعم والمساعدة"، شاكرا "مصر والبلدان الشقيقة والصديقة التي لم تتأخر عن توفير الدعم"، متمنيا أن "تنجلي الأزمة قريبا ويكون وطننا تحت المظلة العربية التي لم يتركها يوما".وخص وزير الصحة بالشكر "الأطقم الطبية والتمريضية كما الأبطال المجهولين في الأنظمة الصحية وهم خبراء الجودة والتنفيذيون والإداريون ومسؤولو الصحة العامة الذين يعملون لضمان النظم السليمة وتقديم الخدمة بجودة عالية وكلفة زهيدة ويسهرون على حسن سير النظام الصحي وإصلاح الخلل من غير كلل أو ملل، وفي بعض الأحيان من غير جزاء أو شكر". وقال: "هؤلاء هم بالفعل الأبطال والجنود المجهولون".جائزة وشهاداتوتسلم الأبيض جائزة الإتحاد المتميزة في إدارة الأزمات، بحضور وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة في مصر الدكتور خالد عبد الغفار والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري ورئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب الدكتور فادي علامة والأمين العام البروفسور توفيق خوجة.وكانت شهادات من الإتحاد لأبطال الصف الأول وأعطيت اثنتان لكل من الدكتور محمود حسون والممرضة رنا المعلوف، إضافة إلى الجائزة العربية المتميزة في وضع النظم الصحية لكل من الطبيبين اللبنانيين يوسف باسيم وعلي الحاج.لقاءاتوعلى هامش الملتقى، عقد الأبيض سلسلة لقاءات تناولت السبل الممكنة لدعم النظام الصحي في لبنان وإبقاء هذا النظام من ضمن أولويات اهتمامات المجتمع الدولي والعربي.ولهذه الغاية، التقى رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر الدكتور أشرف اسماعيل والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق. وعقد لقاء مع وفد من مؤسسة حمد الصحية في قطر، بحضور محمد النعيمي وعلي خاطر وتخلل اللقاء تسليم الأبيض درعا تكريمية.كما شارك وزير الصحة في اجتماع موسع ضم وزير الصحة المصري ورئيس هيئة الصحة في أبو ظبي الشيخ عبد الله آل حامد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستشفيات العربية برئاسة النائب الدكتور فادي علامة، وحضور المديرة التنفيذية للاتحاد أليس بويز.