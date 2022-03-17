مجهولون دخلوا الى محطتي الفا وتاتش في محلة ضهر رماح في عكار وسرقوا مخزون المازوت

أقدم مجهولون على الدخول ليل امس بالكسر والخلع الى حرم محطتي التقوية والارسال التابعتين لشركتي "الفا" و"تاتش" في محلة ضهر رماح في بلدة رماح الحدودية، وسرقوا مخزون المازوت في خزانات المحطتين، وكذلك بطاريات تخزين الكهرباء وفروا.وحضرت الاجهزة الامنية المختصة وبوشرت التحقيقات.