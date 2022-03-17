لبنان

مجهولون دخلوا الى محطتي الفا وتاتش في محلة ضهر رماح في عكار وسرقوا مخزون المازوت

Lebanon 24
17-03-2022 | 11:20
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 أقدم مجهولون على الدخول ليل امس بالكسر والخلع الى حرم محطتي التقوية والارسال التابعتين لشركتي "الفا" و"تاتش" في محلة ضهر رماح في بلدة رماح الحدودية، وسرقوا مخزون المازوت في خزانات المحطتين، وكذلك بطاريات تخزين الكهرباء وفروا.
وحضرت الاجهزة الامنية المختصة وبوشرت التحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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