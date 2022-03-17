القاضية غادة عون أصدرت قرارا بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة القاضية، قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد جلسة الاستماع اليه والتحقيق معه وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض اموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.