القاصر رقية غادرت منزل ذويها يوم أمس ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- رقية أحمد طراف (مواليد عام 2008، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 16-03-2022، منزل ذويها الكائن في محلة راس مسقا-الكورة ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.