مولوي اطلع من اولوصوي على مساعدات الداخلية التركية إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، سفير تركيا علي بارش اولوصوي، وتم البحث في كل مجالات التعاون بين الجانبين.



وأطلع اولوصوي، مولوي على المساعدات العينية والمواد الغذائية المقدمة من وزارة الداخلية التركية إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في لبنان.