لبنان

سفير لبنان في كندا قلد وسام الإستحقاق الفضي لرجل الأعمال جميل شعيب

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:53
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قلد السفير اللبناني في كندا فادي زيادة باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجل الأعمال والشريك المؤسس لسلسلة متاجر "أدونيس" ومعامل "فينيسيا" جميل شعيب، وسام الإستحقاق اللبناني من درجة فضي، خلال لقاء عائلي في دار السفارة في أوتاوا.
 
وقال زيادة: "تقديرا لمسيرتك المهنية المميزة في تعريف وتسويق الصناعات الغذائية اللبنانية في كندا، وعرفانا لعطاءاتك على مدى أكثر من أربعين عاما في خدمة ومساعدة الجالية اللبنانية وإرسال المساعدات الى لبنان خلال الجائحة وبعد انفجار المرفأ، إضافة الى مساهمتك في إعادة ترميم وإعمار القنصلية العامة في مونتريال والسفارة في أوتاوا، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الإستحقاق اللبناني من درجة فضي، وكلفني وشرفني أن أقلدك إياه وأن أتقدم منك بأحر التهاني".
 
ورد شعيب بكلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة بمنحه هذا الوسام، معتبرا هذه "المبادرة النبيلة تتويجا لمسيرته العملية ومع الجالية"، مؤكدا "مواصلة العمل من أجل خدمة لبنان وقضاياه مع كل المخلصين من أبناء الجالية".
 
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