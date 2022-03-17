ائتلاف "شمالنا": اكتمال اللائحة بانضمام فدوى ناصيف كلاب

اعلن ائتلاف "شمالنا" في بيان، "ضم السيدة فدوى ناصيف كَلاب إلى لائحة الائتلاف، فتكون بذلك قد اكتملت لائحة "شمالنا" المؤلفة من عشرة مرشحين لتكون أول لائحة تكتمل على صعيد لبنان".



واشار البيان الى ان "السيدة فدوى ناصيف كَلاب هي مناضلة بيئية وسياسية منذ اكثر من 40 سنة، ولها تجارب مهمة في مجالات التنمية المناصرة والبيئة، وحضور مهم على الصعيد الكوراني خصوصا واللبناني عموما".