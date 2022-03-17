لبنان

العجوز: معادلة اليوم إما أن نكون أو لا نكون

Lebanon 24
17-03-2022 | 13:08
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عقد رئيس مجلس قيادة "حركة الناصريين الأحرار"، المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية الدكتور زياد العجوز سلسلة لقاءات مع شباب وعائلات بيروتية، أكد خلالها، بحسب بيان للحركة،  "أهمية رص الصفوف والعمل على تكوين لائحة أو لائحتين بالحد الأقصى، ضمن التوجه السيادي الوطني والعروبي". وحذر من "خطة يمارسها حزب الله وأتباعه في اللوائح الأخرى، لتشتيت الأصوات المعارضة". وأكد  ان "المطلوب اليوم شخصيات تستطيع شد العصب والتشجيع على استقطاب أكبر عدد من الناخبين لكي لا نقع في فخ حزب الله ومخططه". وتمنى أن "تكون الشفافية سيدة الموقف في تأليف اللوائح المطلوبة، لأننا أمام معادلة خطيرة، إما أن نكون أو لا نكون".
 
وأبدى العجوز خشيته من "تضييع الفرص والوقت في عملية تشكيل اللوائح"، وقال: "امام معركة تقاد بسلاح المال الإنتخابي والتكليف الشرعي والقانون الأعوج، تبقى الصقور البيروتية حاضرة جاهزة للمواجهة وسنحاسب ونحن لها".
 
الى ذلك، التقى العجوز عددا من المرشحين عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، واستمع لآرائهم ولطروحاتهم، على أن تستكمل هذه اللقاءات يوميا.
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