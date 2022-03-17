لبنان

"تحديات لبنان عميقة"... ماذا أعلن صندوق النقد؟

Lebanon 24
17-03-2022 | 13:13
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 اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايسسيرسل، ان "الصندوق سيرسل فريقين إلى لبنان وتونس هذا الشهر لإجراء مزيد من النقاشات حول برامج المساعدات المالية الجديدة للبلدين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، وقال للصحافيين: "إن المحادثات مع لبنان بشأن المساعدة لمواجهة التحديات المالية الخطرة تسير بشكل جيد، وهناك حاجة إلى عمل مكثف، فتحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما".

وأوضح رايس أن "خبراء من الصندوق سيجتمعون مرة أخرى هذا الشهر مع السلطات التونسية ويسعون للبناء على التقدم الجيد الذي تم إحرازه في فهم سياساتهم الإصلاحية".
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