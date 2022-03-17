ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 508 إصابات بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1086890.

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10232.