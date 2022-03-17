بول ناكوزي: صناديق الاقتراع ستحدد خيارات اهل المتن وتعبر عن صرختهم

أكد رئيس لائحة "متنيون سياديون" المهندس بول ناكوزي في بيان، أن "الانتخابات النيابية المقبلة هي انتخابات وطنية مصيرية، والمطلوب من الناخبين ان يحددوا خياراتهم على صعيد وطني سيادي لا على صعيد حزبي ضيق او خدماتي او شخصي".وقال: "لائحة "متنيون سياديون" التي تشكلت في دائرة المتن والتي ستخوض الانتخابات في 15 ايار المقبل، هي لائحة سيادية بامتياز وتحاكي تطلعات الشباب لوطن سيد ومستقل ولجميع ابنائه، وكان من واجبنا الوطني ان نقدم للمواطن المتني خيارا جديدا نحتكم من خلاله لرأي الناخب الحر".وعما يتم تداوله في بعض الاوساط الاعلامية عن "تضعضع وانفراط للمجتمع المدني"، قال ناكوزي: "هذه الاخبار لا تعني السياديين لأن المجموعة التي أتكلم باسمها تمثل شريحة واسعة من المتنيين، وهي من الاساس مستمرة على نفس الخط السيادي والنهج الوطني ولم تدخل في ألاعيب وزواريب المحاصصات بين بعض الاحزاب وبعض المرشحين، ولا تثنيها او تحبطها أصوات فردية تخرج من هنا او هناك".ورفض "ما يقوم به البعض من تشويه لوجه الثورة خدمة لمآرب وغايات غير بريئة"، مشددا على أن "صناديق الاقتراع هي التي ستحدد خيارات اهل المتن وتعبر عن صرختهم والتي هي صرخة جميع اللبنانيين".