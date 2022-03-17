لبنان

درويش عرض مع المستشارة الخاصة لبايدن لشؤون الحقوق الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة أوضاعهم وسبل تأمين الدعم لهم

Lebanon 24
17-03-2022 | 13:34
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استقبل النائب الدكتور علي درويش المستشارة الخاصة للرئيس الأميركي لشؤون الحقوق الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة سارة منقارة، ترافقها الملحقة الثقافية في السفارة الاميركية هرمالة يفطر، بحضور مسؤولة القطاع الصحي والإجتماعي في جمعية العزم والسعادة بارعة حمد، في مكتبه في جبل محسن - طرابلس، حيث تم البحث في الشأن العام والواقع اللبناني وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تأمين الدعم لهم.
 
وبحث الطرفان في "سبل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على حقوق تؤمن لهم فرص الحياة والعمل ودمجهم بالمجتمع بالاضافة الى نشر التوعية المرتبطة".
 
وأكد درويش "تعزيز الجهود والتعاون لدعم هذه الفئة من المجتمع  خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي اصبحت تشكل عبئاً كبيراً حتى للمواطنين العاديين".
 
من جهتها أبدت الدكتورة منقارة نيتها في ان "تكون داعمة من خلال البرامج الدولية والدعم على المدى القصير بالاضافة الى وضع خطة طويلة الأمد لدعم المجتمع اللبناني".
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