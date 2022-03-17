فؤاد جورج خوري يعلن عزوفه عن الترشح في زحلة: سندعم كتلة نواب القوات

اعلن المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة الدكتور فؤاد جورج خوري في بيان عزوفه عن الترشح، وقال: "لأن الإنتخاب واجب، وبعد سلسلة من اللقاءات والإتصالات والمفاوضات، وبسبب إجحاف هذا القانون الجائر، ونظرا لضبابية المشهد الإنتخابي ، قررنا العزوف عن الترشح دون أن نتخلى عن حقنا في التصويت طبعا".اضاف: "إستعرضنا المرشحين واللوائح والأحزاب وبدأنا الجوجلة لتحديد موقفنا وإستعرضنا المشهد، وطبعا الجميع يعرف رأينا بالسياسيين والحكام والأحزاب، ولكن كان علينا الإختيار. تمحصنا جيدا" في ملفات وأداء المرشحين لنتعاون مع من يشبهنا ، وبعد تقييم عمل وأداء وزراء ونواب القوات اللبنانية ونظافة كفهم، وجدنا أنهم يشبهوننا إلى حد ما".وختم:" لذلك، إتخذنا القرار بدعم كتلة نواب القوات لوجستيا، شعبيا وسياسيا لإعطائهم الفرصة لتحقيق فرق ما على الساحة اللبنانية لتخفيف العبء القاسي عن كاهل الزحليين واللبنانيين، لذا سنمضي معا لتحقيق الهدف".