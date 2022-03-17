لبنان

في البقاع... والدان يبيعان طفلة حديثة الولادة!

Lebanon 24
17-03-2022 | 13:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10-3-2022، توافرت معلومات لدى فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة ولدت في أحد المستشفيات البقاعية.
 
على الفور، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من: 
- أ. ط. (من مواليد عام 1984، سوري) 
- ي. أ. (من مواليد عام 1987، سورية) 
- ت. ع. (من مواليد عام1981، لبناني) 
- ع. ح. (من مواليد عام 2002، سوري) 
- ج. ح. (من مواليد عام 1996، سورية)
 
كما جرى ضبط مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية.
 
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبين أن الموقوف (أ. ط.) وزوجته (ي. أ.) أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث -وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات- بواسطة (ع. ح) وشقيقته (ج. ح.)، مقابل مبلغ 7,000,000 ليرة لبنانية كدفعة مقدمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، والبالغة 20,000,000 ليرة لبنانية، إضافة الى مبلغ 5,000,000 ليرة لبنانية عند استلام المولودة.
 
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعت الطفلة لدى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال، بناء على إشارة القضاء المختص".
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