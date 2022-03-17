لبنان

فياض: لم أدر ظهري لعروض الشركات العالمية

Lebanon 24
17-03-2022 | 14:26
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أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن "اختصرنا شهرين من مدة انشاء الهيئة الناظمة للكهرباء التي كان من المفترض ان تستغرق ١٨ شهراً وتتطلب ٣ اشهر لتحديد دور الهيئة ومسؤولياتها على الورق ٦ اشهر لتلقي الطلبات وغربلتها وتعيين الاعضاء و٦ اشهر لتفعيل دور الهيئة". 
وأكد في حديث لقناة الـ"أم تي في" أن "طرح سلعاتا لم يسقط حاله حال المواقع الاخرى التي نص عليها المخطط التوجيهي المتفق عليه مع البنك الدولي، واختيار سلعاتا جاء لاسباب تتعلق بالكلفة القليلة والاكتظاظ القليل نسبةً لمناطق ساحلية اخرى ومنفتحون على كل الخيارات". 
وتابع قائلاً: "لم أدر ظهري لعروض الشركات العالمية لبناء المحطات الجديدة والمشكلة ليست باعداد دفتر الشروط بل بغياب المموّلين لبناء المحطات في ظل عدم وجود ضمانات بأن لبنان قادر على رد الاموال".
وأشار إلى أن "متطلبات الكهرباء للانتخابات قد تكون مؤمنة من كهرباء لبنان والمولدات لكن الكلفة الاولية التي يحكى عنها لهذه الغاية هي ١٠ ملايين $ والطابة اليوم في ملعب البنك الدولي ليطلب من الدولة اللبنانية بدء المفاوضات لتمويل الغاز المصري ثم الكهرباء الاردنية". 
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