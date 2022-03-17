البزري بحث مع وفد من مستشفى صيدا الحكومي الأوضاع الصحية

إستقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه وفدا من مستشفى صيدا الحكومي، ضم الدكتور أحمد الصمدي رئيس مجلس الإدارة ومدير المستشفى، الدكتور هلال شعبان المدير الطبي، أديب البزري رئيس الدائرة الإدارية، محمد حنينة مسؤول قسم المحاسبة، آلين بوسابا مديرة الجودة في المستشفى وابراهيم الكبش، وتناول البحث "الواقع الصحي في المدينة، والوضع الحالي لمستشفى صيدا الحكومي الذي لعب دورا أساسيا وهاما في مواجهة جائحة الكورونا، وما زال يؤمّن الخدمات الصحية لمنطقة واسعة من المدينة ومحيطها وشريحة كبيرة من المواطنين".وشكر الوفد للبزري "جهوده في دعم مستشفى صيدا الحكومي، وتجهيزه وتأمين إحتياجاته الضرورية خصوصا خلال فترة جائحة الكورونا، متمنيا على الدكتور البزري إستمرار جهوده الداعمة للمستشفى".بدوره أكد البزري "أهمية هذا الصرح الإستشفائي الهام خصوصا في زمن الضائقة المعيشية والحياتية، وتردي الأوضاع الإقتصادية، وفقدان الدواء، وندرة التجهيزات الطبية"، مشددا على "الإستمرار بالسعي لتقديم الدعم لهذا المستشفى من أجل الإستمرار في مهامه الإنسانية والحيوية".