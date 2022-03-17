لبنان

رشا عيتاني: لم أنتم خلال مسيرتي وعملي في الشأن العام لي حزب

Lebanon 24
17-03-2022 | 16:11
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 أصدرت المرشحة عن مقعد بيروت الثانية المهندسة رشا عيتاني البيان الاتي: "عمد بعض الابواق... إلى تسويق الاشاعات عن انني انتمي إلى حزب القوات اللبنانية عبر طرح اسمي كمنسقة للحزب المذكور في منطقة بيروت الثانية. لذلك، يهمني ان اوضح انني، ومع احترامي لقناعات الجميع، لست مقربة كما لم انتم، خلال مسيرتي السياسية وعملي في الشأن العام، لاي حزب أو تنظيم سياسي أكان حزب القوات اللبنانية أم اي حزب آخر".
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