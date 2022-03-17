لا عودة لسفراء دول الخليج الأربع إلى بيروت… والقطيعة قائمة

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية ل"السياسة" الكويتية أن "أي خطوات سياسية من جانب الدول الخليجية الأربع تجاه لبنان لن تتخذ، لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بموقف لبنان من المبادرة الكويتية"، مستبعدة أيّ توجّه سعودي أو خليجي بشكل عام لإعادة السفراء إلى بيروت، باعتبار أن الوضع ما زال على حاله، ولم يبادر لبنان إلى اتخاذ ما هو مطلوب منه من إجراءات إعادة بناء الثقة".