مدبّرة منزل إثيوبية قتلت مستخدمتها في النبطية

أقدمت مدبرة منزل إثيوبية على ضرب صاحبة منزل في النبطية حكيمة محمد فران (69 عاما ) زوجه ه. فران، بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، وقد أصيبت حكيمة بجروح خطرة وتوفيت لاحقا متأثرة بجروحها في احد المستشفيات. وفتحت دورية من مخفر درك النبطية والادلة الجنائية تحقيقا في ملابسات الجريمة.