حزب الله استقبل وفداً من جمعية السبيل في عين الحلوة

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، في مقر الحزب في صيدا، وفدا من "جمعية السبيل الخيرية الإجتماعية" في مخيم عين الحلوة، برئاسة مديرها العام حمزة طحيبش، وفي حضور عضو لجنة العلاقات محمد القشوري، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ، وقد عرض الوفد مع ضاهر لأنشطة الجمعية الثقافية والاجتماعية والرياضية في مخيم عين الحلوة.وكذلك تم البحث بحسب بيان للحزب "في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي، للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة في ظل سياسة تقليص وكالة الأنروا لتقديماتها لأهلنا من أبناء المخيمات".ونوّه ضاهر بـ "نشاط الجمعيات في الوسط الفلسطيني" مشددا على "أهمية دورها وبخاصة في ملف التكافل الاجتماعي".