لبنان

بهيّة الحريري تُطلق تحضيرات صيدا مدينة رمضانية 2022

Lebanon 24
17-03-2022 | 17:20
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بدأت النائب بهية الحريري بعقد سلسلة لقاءات واجتماعات تشاورية مع قطاعات مختلفة في مدينة صيدا في مناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإحياء للمبادرة التي أطلقتها في رمضان قبل ثلاث سنوات تحت شعار "صيدا مدينة رمضانية"، بهدف تحريك المدينة وتفعيلها خلال الشهر الفضيل، من اجل البحث في سبل اعادة تقديم صيدا كمدينة رمضانية وتحضيرها لإستقبال الزوار من كل لبنان طوال ليالي الشهر المبارك، من خلال إقامة أنشطة متنوعة ليلا في مختلف ساحات ومعالم المدينة القديمة ومحيطها وإشراك كل القطاعات المعنية بإحياء تراث وذاكرة المدينة في شهر رمضان وتحريك عجلة اقتصادها.
وعقدت في مجدليون لقاء مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتراثية والكشفية العاملة في المدينة شارك فيه ممثلون عن بلدية صيدا.
والتقت الجمعيات التي تشرف على مطابخ خيرية وبعض المبادرات الناشطة في هذا المجال في صيدا والجوار ، بهدف التنسيق بينها في موضوع تأمين وجبات الإفطار للمحتاجين ، من اجل مساعدة اكبر عدد من العائلات الفقيرة والمتعففة في المدينة تحت اشراف البلدية .
وتوجّهت بالتهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وأشارت الى ان "الهدف من هذه اللقاءات هو التشاور مع كل القطاعات المعنية في سبل إعادة تفعيل الحياة في المدينة خلال الشهر المبارك مع الأخذ بعين الإعتبار الوقاية الصحية التي أصبحت جزءا من حياتنا اليومية".


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