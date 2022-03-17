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Lebanon 24
17-03-2022 | 18:07
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يهتم سفراء أوروبيون بمعرفة عدد النواب الحاليين الذين رشحتهم أحزاب السلطة المسؤولة عن انهيار الوضع العام في البلد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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