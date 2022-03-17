لبنان

تسجيل مآخذ

Lebanon 24
17-03-2022 | 18:07
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تسجّل مصادر وزارية مآخذ على حصر الإجراءات القضائية، بمصرف أو أكثر، مع المطالبة بموقف رسمي وقضائي وشعبي ينقذ الودائع والمصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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