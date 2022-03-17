تسجيل مآخذ

تسجّل مصادر وزارية مآخذ على حصر الإجراءات القضائية، بمصرف أو أكثر، مع المطالبة بموقف رسمي وقضائي وشعبي ينقذ الودائع والمصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".