لبنان

اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا اليوم

Lebanon 24
17-03-2022 | 19:27
A-
A+
Doc-P-932159-637831637935379138.jpg
Doc-P-932159-637831637935379138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث بردّ لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
عون وبري وميقاتي تسلموا رسائل اميركية عن عرض هوكشتاين لترسيم الحدود
lebanon 24
18/03/2022 06:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا جرى في لقاء عون وميقاتي وماذا عن بري؟
lebanon 24
18/03/2022 06:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبارزة سياسية جديدة ​بين عون وبري.. وميقاتي يدعو لتعاون الجميع بورشة النهوض
lebanon 24
18/03/2022 06:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: تسوية وطنية بين عون وبري وميقاتي هي مفتاح الحل
lebanon 24
18/03/2022 06:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

عون

بري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:13 | 2022-03-17
23:18 | 2022-03-17
23:21 | 2022-03-17
00:43 | 2022-03-18
00:32 | 2022-03-18
00:05 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website