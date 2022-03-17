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لبنان
اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا اليوم
Lebanon 24
17-03-2022
|
19:27
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يعقد الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث بردّ لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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