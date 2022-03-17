اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا اليوم

يعقد الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث بردّ لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

(اللواء)