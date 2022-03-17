"بيروت الثانية": بلبلة في الترشيحات والتحالفات

كتبت ميسم رزق في" الاخبار":حتى الآن، يجري التحضير لست لوائح في بيروت الثانية، هي: لائحة ثنائي حزب الله - حركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي (لا يزال التفاوض متعثراً مع المرشحين السنة)، لائحة "جمعية المشاريع الإسلامية – الأحباش" (لم تنسج تحالفاً مع أحد حتى الآن)، لائحة النائب فؤاد مخزومي (يجد صعوبة في إقناع مستقلين بالتحالف معه خصوصاً من مجموعات الثورة، ومن العائلات)، لائحة المجتمع المدني الذي لم تتفق مجموعاته على لائحة ائتلافية واحدة بسبب التباينات والـ "إيغو" المتحكم بمفاصل المفاوضات، فضلاً عن لائحة يجري العمل عليها ستضم كلاً من الجماعة الإسلامية ورئيس نادي الأنصار نبيل بدر. وفي هذا الإطار علمت "الأخبار" أن الجماعة اشترطت على السنيورة ضم بدر إلى اللائحة بعدما اتفقت معه على خوض الاستحقاق سوياً، إلا أن اللائحة التي يُشرف عليها السنيورة "تدرس الأمر". وبعدَ انسحاب عدد من الأسماء من بينها منى فياض (لأسباب عائلية)، فإن الأسماء المحسومة حتى الآن هي: خالد قباني، ماجد دمشقية، لينا تنير، فيصل الصايغ (عن الحزب الاشتراكي)، ميشال فلاح وجورج حداد.أما بالنسبة للعائلات، فقد علمت "الأخبار" أن عائلة المصري (ثاني أكبر العائلات على مستوى التصويت وتضم حوالي 7000 صوت) خرجت من اتحاد العائلات البيروتية ولن تشارك في الانتخابات التزاماً بقرار الحريري، وأن المرشحة زينة المصري لا تحظى برضى العائلة. أما بالنسبة لآل العيتاني، فكانت الخيارات تتمحور بينَ عماد عيتاني (نُصِح بعدم الترشح لارتباطه بأعمال في دولة الإمارات فخرج من المنافسة)، والمنسق العام السابق لتيار المستقبل في بيروت بشير عيتاني. ورغم الدعم الذي يحظى به الأخير من العائلة، إلا أن المقربين من السنيورة يعتبرون أن "هناك كثيراً من علامات الاستفهام حول عمله في التيار سابقاً"، مشيرين إلى "مفاوضات تجري مع المهندس نبيل عبد الحفيظ عيتاني" (مدير "إيدال" سابقاً).وتقول مصادر مواكبة للتحضيرات الانتخابية في العاصمة إن الأجواء حتى الآن تؤشر إلى أن مستوى الاقتراع عند المكون السني سيكون متدنياً..