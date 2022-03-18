لبنان

انقلاب شاحنة على طريق عرمان - المنية... هل من اصابات؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 01:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة جانب طريق عرمان - المنية عند نقطة النفق، فيما لم يفد عن وقوع اصابات.
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عرمان

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