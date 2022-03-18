لبنان

"حادث مأساوي" في البترون...طفلان قضيا حرقاً داخل "كونتينر" حديدي!

Lebanon 24
18-03-2022 | 01:19
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قضى طفلان بحريق اندلع نتيجة احتكاك كهربائي داخل "كونتينر" حديدي يسكنه عمال لبنانيون من منطقة عكار في عبدللي قضاء البترون. 
 
وقد تم نقل الجثتين إلى مستشفى البترون. وحضرت عناصر الاجهزة الامنية إلى المكان للتحقيق.
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