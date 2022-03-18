"حادث مأساوي" في البترون...طفلان قضيا حرقاً داخل "كونتينر" حديدي!

قضى طفلان بحريق اندلع نتيجة احتكاك كهربائي داخل "كونتينر" حديدي يسكنه عمال لبنانيون من منطقة عكار في عبدللي قضاء البترون.



وقد تم نقل الجثتين إلى مستشفى البترون. وحضرت عناصر الاجهزة الامنية إلى المكان للتحقيق.