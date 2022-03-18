القوى الامنية تقطع الطريق قرب ملعب الاخوة في ابي سمراء... ما السبب؟

قامت القوى الامنية وشرطة البلدية بقطع الطريق بالقرب من ملعب الاخوة في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



ويأتي قطع الطريق لازالة مخالفة بناء في المكان.