لبنان

القوى الامنية تقطع الطريق قرب ملعب الاخوة في ابي سمراء... ما السبب؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 01:23
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قامت القوى الامنية وشرطة البلدية بقطع الطريق بالقرب من ملعب الاخوة في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".

ويأتي قطع الطريق لازالة مخالفة بناء في المكان.
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ابي سمراء

القوى الامنية

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