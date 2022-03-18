لبنان

لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-03-2022 | 01:23
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أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على "فيسبوك" ان الكتل الباردة ما زالت تنحدر باتجاه المنطقة عموماً ولبنان ضمناً ولا تغييرات بالمدى المنظور.

 

وأضافت: "الكتلة الدافئة التي كانت من المُحتمل أن تؤثر علينا لبضعة أيّام بين نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المُقبل انحدرت جنوباً ولن يعد لها تأثير علينا في الأيّام المُقبلة."

 

يتأثر لبنان حتى قبل ظهر يوم السبت بمنخفض جويّ يتمركز قبالة الساحل السوري. تكون الأمطار غزيرة بالأخصّ صباح وقبل ظهر اليوم الجمعة. الرياح تبقى مُعتدلة والثلوج تتساقط فوق 1300-1400م على أن تتدنّى صباح يوم الجمعة لِتُلامِس 1100-1200م شمال البلاد.

 

 
 

درجات الحرارة أيّام الجمعة، السبت والأحد أقصاها بحدود 15 درجة ساحِلاً، 8 على جبال ال 1000م وفي البقاع.

 

طقس يوم الأحد غائم جُزئيّاً إلى غائم بالإجمال.

 

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة ، غائما إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة وثلوج بدءا من  1200 متر، كما تنشط الرياح احيانا.

 

 

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