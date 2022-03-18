لبنان

عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!

Lebanon 24
18-03-2022 | 01:40
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أعلنت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الخميس، ان روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وعناصر من حزب الله، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

 

وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي إنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من سورا وحزب الله". وزعمت الهيئة أن "الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة".

 

وأضافت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

 

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

لكن لم يتسن التأكد من مصدر مستقل من المعلومات بشأن انخراط عناصر من حزب الله في الحرب الدائرة هناك، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".

المصدر: سكاي نيوز

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