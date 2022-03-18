عبدالله: حان الوقت لاعادة النظر بقرار وقف التوظيف

قال النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، إنه "في ظل هجرة الكفاءات والشباب،ومع النقص الفادح في ملاكات،حيوية،من أساتذة جامعة وتعليم ثانوي واساسي ومهني،ومراقبين جويين وأقتصاديين،وفي الضمان الاجتماعي وغيرها العديد من المؤسسات الأساسية التي تعمل في خدمة الناس وتسهيل معاملاتها....حان الوقت لاعادة النظر بقرار وقف التوظيف".