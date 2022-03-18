عبدالله: حان الوقت لاعادة النظر بقرار وقف التوظيف

في ظل هجرة الكفاءات والشباب،
ومع النقص الفادح في ملاكات
حيوية،من أساتذة جامعة وتعليم ثانوي واساسي ومهني،ومراقبين جويين وأقتصاديين،
وفي الضمان الاجتماعي وغيرها العديد من المؤسسات الأساسية التي تعمل في خدمة الناس وتسهيل معاملاتها....
حان الوقت لاعادة النظر بقرار وقف التوظيف !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 18, 2022
في ظل هجرة الكفاءات والشباب،
ومع النقص الفادح في ملاكات
حيوية،من أساتذة جامعة وتعليم ثانوي واساسي ومهني،ومراقبين جويين وأقتصاديين،
وفي الضمان الاجتماعي وغيرها العديد من المؤسسات الأساسية التي تعمل في خدمة الناس وتسهيل معاملاتها....
حان الوقت لاعادة النظر بقرار وقف التوظيف !