لبنان

نهاية مأساوية لشاب إبن هذه البلدة الجنوبية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-03-2022 | 02:10
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عثر على جثة الشاب محمد حسن عبدالكريم بركات امام منزله وهو من بلدة رب تلاتين الجنوبية، وفق مندوبة "لبنان 24".
وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع، كما حضر الطبيب اشرعي للكشف على الجثة.
 
 
 
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