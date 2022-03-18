فتوش "خارج المعترك"

بعد اقفال باب الترشيحات واعلان الاسماء المرشحة للانتخابات النيابية، كان لافتاً غياب اسم الوزير السابق نقولا فتوش عن لوائح المرشحين ما شكل صدمة على الساحة الزحلية، خصوصاً وان فتوش هو من الاسماء الاساسية في اي معركة انتخابية تخاض في زحلة ولبنان منذ زمن.