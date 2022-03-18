قطع طريق اقليم الخروب احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء!

يقطع شبان من بلدة كترمايا طريق اقليم الخروب في هذه الأثناء، احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي على الرغم من وجود ثلاثة محطات لانتاج الكهرباء في الاقليم . وطالب الشبان بإعادة الاقليم على شبكة التيار الكهربائي من معمل الكهرباء في بسري، كما كان سابقا، واكدوا "ضرورة مساواتهم مع البلدات الاخرى، التي تتغذى من كهرباء بسري".واشار الشبان الى "الاستمرار في اقفال الطريق حتى تحقيق المطالب" .