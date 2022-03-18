لبنان

بيان توضيحي من مستشفى سيدة – زغرتا بعد "التعدي" على مديرها المالي

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:15
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صدر بيان عن مستشفى سيدة – زغرتا، جاء فيه:

"قامت عصابة عَرّفت عن نفسها " بزعران بيت الخواجه" بالتّعدي على المدير المالي لمستشفى سيدة – زغرتا في مكتبه بوضح النّهار وأمام أعين الجميع وقاموا ثانية بإقفال طريق المستشفى، وعند وصول مدير عام المستشفى المونسنيور إسطفان فرنجيه، قاموا بتهديده بالشّتم والصراخ وقام السّيد سركيس خواجه بالتّهديد بشهر مسدسه.
وقامت إدارة المستشفى بإستدعاء مخابرات الجيش اللبناني وقدّمت شكوى في مخفر زغرتا.
وقدّمت إدارة المعلوماتية في المستشفى عدداً من الصور الّتي تُظهر المهدّدين.
ونقول لهذه "العصابة": " القبضايات ما بيهددوا ناس عُزّل في مكاتبهم يعملون لخير مجتمعهم والقبضايات ما بيتزعرنوا وبياخدوا مريضهم بالقوّة، كرمال فرق لا يتعدّى المليونا ليرة لبنانية".
" القبضايات بتدفع حقّ الناس حتى تستمرّهذه المؤسسات بتأدية واجباتها ".
ونطالب الأجهزة الأمنية بحماية المستشفيات من هذه العصابات المسلحة ووضع نقاط أمنية في المستشفيات لحمايتها لِما تشكل من أهمية في حياة المواطن وكأنّ المستشفيات الّتي تعمل بصعوبات جمّة ينقصها هذه التّعديات".
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