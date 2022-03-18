ماريو عون متفاجئ.. اليكم السبب

اعتبر النائب ماريو عون الا اسباب مقنعة لعدم ادراج اسمه كمرشح عن التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية المقبلة، وراى عون اجحافاً في حقه باتخاذ هذه الخطوة، معرباً عن تفاجئه.واذ لفت في حديث الى صوت كل لبنان، الى انه تقدم بترشحه من دون استشارة التيار، أكد عون ان مفاوضات تجري بينه وبين التيار، كما مع قوى سياسية أخرى، وشدد عون على ان سبب ترشحه للاستحقاق الانتخابي هو حفاظاً على تمثيله في الدامور وبخاصة وان المقعد لا يزال فارغاً.