لبنان

هل نحن أمام سيناريو مصرفي كارثي؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:27
A-
A+
Doc-P-932257-637831927284849016.jpg
Doc-P-932257-637831927284849016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث الى صوت كل لبنان على انه إذا كانت مساءلة مصرف لبنان والمصارف اولوية للإصلاح فان أصولاً حذرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والا ستكون تداعياتها خطيرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والامني.
وأكد عجاقة ان الحجز على أي مصرف سيؤدي إلى مشكلة بدفع الرواتب والأجور، لافتاً الى ان لا ضمانات بعدم قيام المصارف المراسلة بإغلاق حساب المصرف اللبناني الذي تتعامل معه لديها.
اما على الصعيد الاقتصادي، فان هذا الحجز يؤدي الى تقليل الاستهلاك والى المزيد من الإنكماش وبالتالي الموازنة التي اقرّتها الحكومة لا تستطيع تحقيق أرقامها.
واشار عجاقة الى ان انهيار القطاع المصرفي قد يوصل لبنان إلى مرحلة تكون فيها الدولة غير قادرة على تأمين الأساسيات لشعبها، وبالتالي نصبح تحت رحمة تدخّل دولة أخرى لتأمينها، وحذر ايضاً من فلتان امني قد نشهده نتيجة لكل هذه العوامل، اذ لا يمكن توقع ردة فعل المواطنين.
واوضح عجاقة، ان الحل يكمن في وضع الحكومة خطة تعافي تحمل مسلمات، ابرزها حماية ودائع الناس اضافة الى تحمل مسؤولياتها في مسالة الدين العام.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:19 | 2022-03-18
10:39 | 2022-03-18
10:37 | 2022-03-18
10:27 | 2022-03-18
10:25 | 2022-03-18
10:22 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website