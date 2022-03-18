لبنان

جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم.. اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:42
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 98 أوكتان و95 أوكتان 3000 ليرة، وقارورة الغاز 3000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة.

لتصبح الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 417.000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 427.000 ليرة.
– المازوت: 425.000 ليرة.
– الغاز: 289.000 ليرة.
 

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