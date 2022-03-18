جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم.. اليكم آخر الارقام

انخفض سعر صفيحتي البنزين 98 أوكتان و95 أوكتان 3000 ليرة، وقارورة الغاز 3000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة.لتصبح الأسعار على الشكل الآتي:– بنزين 95 أوكتان: 417.000 ليرة.– بنزين 98 أوكتان: 427.000 ليرة.– المازوت: 425.000 ليرة.– الغاز: 289.000 ليرة.