لبنان

حركة تُساهم في تدفق دولارات إلى السوق.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-03-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-932266-637831940599401043.jpg
Doc-P-932266-637831940599401043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهُد المتاجر الكبرى المعنية ببيع الآلات والأدوات الكهربائية، إقبالاً كثيفاً وطلباً غير مسبوقٍ على ألواح الطاقة الشمسيّة والمعدات المُرفقة معها، وذلك تحضيراً لفترة فصل الصيف إذ من المتوقع أن تشهد تقنيناً قاسياً في تغذية المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي.
وحالياً، فإنّ الطلب على الطاقة الشمسية يندرج في إطار حلّ مستدام، لكنه يساهم باتجاهِ طرحِ دولاراتٍ في السوق، إذ أن الكلفة تصل إلى حدود الـ4 آلاف دولار وأكثر لطاقة تتراوح بين 18 و 20 أمبير.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:19 | 2022-03-18
10:39 | 2022-03-18
10:37 | 2022-03-18
10:27 | 2022-03-18
10:25 | 2022-03-18
10:22 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website