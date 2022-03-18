حركة تُساهم في تدفق دولارات إلى السوق.. ماذا يجري؟

تشهُد المتاجر الكبرى المعنية ببيع الآلات والأدوات الكهربائية، إقبالاً كثيفاً وطلباً غير مسبوقٍ على ألواح الطاقة الشمسيّة والمعدات المُرفقة معها، وذلك تحضيراً لفترة فصل الصيف إذ من المتوقع أن تشهد تقنيناً قاسياً في تغذية المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي.

وحالياً، فإنّ الطلب على الطاقة الشمسية يندرج في إطار حلّ مستدام، لكنه يساهم باتجاهِ طرحِ دولاراتٍ في السوق، إذ أن الكلفة تصل إلى حدود الـ4 آلاف دولار وأكثر لطاقة تتراوح بين 18 و 20 أمبير.