لبنان

احتال عليها أمام الصراف الآلي في طرابلس وسرق دولاراتها.. فأوقفته القوى الأمنية في البقاع

Lebanon 24
18-03-2022 | 04:18
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 3-3-2022، وفي محلّة الميناء – طرابلس أقدم مجهول، على سرقة مبلغ مالي بالعملة الأميركية، من مواطنة لبنانية أثناء قيامها بسحب المال من صرّاف آلي، وذلك بطريقة احتيالية، مدّعياً أنه موظف في المصرف ويريد مساعدتها، ثم أقنعها أنه يوجد عطل في الآلة، وبعد مغادرتها، أخذ المبلغ ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وكنّا قد عمّمنا صورته بتاريخ 16-3-2022.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:

م. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري الجنسية) من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتهريب أجانب.
بتاريخ 16-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من تحديد مكانه، في بلدة المرج - البقاعية، حيث تمّ توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه أقدم على سرقة الأموال بطريقة احتيالية في مدينة طرابلس، ليهرب بعدها إلى منطقة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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