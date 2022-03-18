بعد طرد عامل من قبل رئيس البلدية...استنكار لعائلات بزبينا عكار

عقدت عائلات مستو و فريدة و المحمد في بزبينا - عكار، اجتماعا خصصته للتشاور في تصرفات رئيس البلدية طارق خبازي، خصوصا لجهة طرد عامل بطريقة غير قانونية.وشجبت العائلات في بيان "القرار الكيدي الذي صدر عن رئيس البلدية بصرف العامل في بلدية بزبينا حسن مستو، وذلك بهدف إرضاء احد اتباعه والمحسوبين عليه".واعلنت العائلات " رفضها المطلق للعنجهية التي تعامل فيها رئيس البلدية عبر قرار الصرف التعسفي بواسطة رسالة نصية عبر تطبيق "الواتس اب"، علما بأن العامل المذكور خدم في البلدية لمدة تتجاوز ال 20 عاما".ورأت ان "عملية الصرف أتت على خلفية فشل البلدية بأبسط مهامها، ولخدمة حسابات انتخابية تخص خبازي، لذلك تطالب العائلات المذكورة فاعليات بزبينا التحرك السريع وردع خبازي عن قراراته الانتقامية، التي لا تمت إلى اخلاق ابناء البلدة بصلة".كما اعادت عائلات مستو وفريدة والمحمد "تأكيد نص العريضة التي اعلنت من خلالها رفضها ادعاء مطلق شخص تمثيلها او التفاوض مع مطلق طرف سياسي، خصوصا في ما يختص بالانتخابات النيابية المقبلة، و بالتالي لن تردعها تصرفات خبازي الرعناء".وفي الختام وضعت العائلات المذكورة قضية العامل مستو في عهدة وزارة الداخلية، "كون خبازي ضرب عرض الحائط بأبسط القواعد القانونية و الإدارية"، ودعته الى "التراجع فورا عن قراره وعدم زج بالبلدية في الحسابات الانتخابية الضيقة".