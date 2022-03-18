مسلسل السرقات في طرابلس مستمر... هذا ما حصل ليل أمس!

‏شهد شارع الثقافة في طرابلس ليل امس سرقة مولد كهرباء وعدد كبير من إطارات السيارات المركونة في المكان، وفق مندوب "لبنان 24".



واذ تزداد عمليات السرقة يومياً في المدينة وخاصة سرقة السيارات ومحتوياتها من اطارات وبطاريات وغيرها.