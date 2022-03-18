لبنان

القاء قنبلة يدوية في أحد أحياء نهر البارد (صور)

Lebanon 24
18-03-2022 | 04:32
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اقدم مجهولون ليلاً على القاء قنبلة يدوية في حي سعسع في مخيم نهر البارد، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".
 
 
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نهر البارد

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