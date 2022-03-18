القوى الامنية داهمت منزل احد السوريين في تلة المنكوبين... هذا ما ضُبط معه!

أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام القوى الامنية بمداهمة منزل احد الاشخاص من الجنسية السورية في منطقه تلة المنكوبين شمالي طرابلس.

وتم ضبط كمية كبيرة من البضائع المسروقة ومستلزمات الطاقة الشمسية التي كان قد تم اما سرقتها او شراءها بكمية من العملة المزيفة.وما زالت المداهمة مستمرة مع ضبط المسروقات ومصادرتها.