لبنان

إنارة ساحة عبد الحميد كرامي ليلاً عبر الطاقة الشمسية

Lebanon 24
18-03-2022 | 04:45
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أنجزت جمعية مرعي للأعمال الخيرية إنارة ساحة عبد الحميد كرامي - النور في طرابلس ليلاً عبر الطاقة الشمسية. 

ومنذ الصباح، تم تركيب عشرات اللمبات قوة 2000 W، وذلك بالتعاون مع بلدية طرابلس التي قدمت احدى رافعاتها. 

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة ميرا مرعي ان الجمعية تسعى في إطار برنامجها الخيري، جاهدة الى إنارة أحياء ومناطق طرابلس والجوار وبعض مناطق الشمال، واليوم كان دور ساحة النور لرمزيتها على الصعيد الوطني،  وخلال يوميات ثورة 17 تشرين، حيث نالت طرابلس لقب "عروس الثورة" بجدارة من هذه الساحة.
 
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