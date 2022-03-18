انهيارات بالتربة في منطقة النهر بقبعيت.. واقفال الطريق بشكل كامل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول انهيارات بالتربة في منطقة النهر بقبعيت، مما ادى الى اقفال الطريق تماما.

وناشد الاهالي المعنيين ووزارة الاشغال بالعمل على حلحلة هذه الازمة.