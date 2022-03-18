لبنان

توقيف الدراجات النارية المخالفة وغير المسجلة في هذه المنطقة

Lebanon 24
18-03-2022 | 05:10
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تعمل قوى الامن الداخلي منذ الصباح على ملاحقة وتوقيف كل الدراجات النارية المخالفة وغير المسجلة في طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".

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