لبنان

أسعار الخضار "نار"!

Lebanon 24
18-03-2022 | 05:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع جنوني بأسعار الخضار حيث وصل سعر  كيلو البندورة الى 18 الف ليرة، في حين بلغ سعر ربطة النعنع والبقدونس والروكا والكزبرة 10 الاف ليرة والخسة 20 الف ليرة .
هذا عدا عن سعر الخيار الذي تجاوز الـ٣٥٠٠٠ ليرة.
 
 
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