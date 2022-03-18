أسعار الخضار "نار"!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع جنوني بأسعار الخضار حيث وصل سعر كيلو البندورة الى 18 الف ليرة، في حين بلغ سعر ربطة النعنع والبقدونس والروكا والكزبرة 10 الاف ليرة والخسة 20 الف ليرة .

هذا عدا عن سعر الخيار الذي تجاوز الـ٣٥٠٠٠ ليرة.