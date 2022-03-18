انقاذ ركاب حافلة احتجزتها الثلوج اعالي القموعة

عمل فريق من وزارة الاشغال العامة على انقاذ ركاب حافلة احتجزتها الثلوج اعالي منطقة القموعة، وتم نقلهم الى بلدة فنيدق بانتظار اتمام عملية سحب الحافلة.



وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان جرافات وزارة الاشغال العامة تعمل بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة وبلدية فنيدق لجرف الثلوج عن الطرقات من بلدة حرار حتى القموعة اعالي فنيدق، حيث لا تزال الثلوج تتساقط بكثافة. ونصح السائقين القيادة بحذر وعدم التوجه الى الطرقات الجبلية على ارتفاع 900 متر وما فوق بسبب الجليد.