لبنان

انقاذ ركاب حافلة احتجزتها الثلوج اعالي القموعة

Lebanon 24
18-03-2022 | 05:47
A-
A+
Doc-P-932334-637832010046765001.jpg
Doc-P-932334-637832010046765001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل فريق من وزارة الاشغال العامة على انقاذ ركاب حافلة احتجزتها الثلوج اعالي منطقة القموعة، وتم نقلهم الى بلدة فنيدق بانتظار اتمام عملية سحب الحافلة.
 
وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان جرافات وزارة الاشغال العامة تعمل بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة وبلدية فنيدق لجرف الثلوج عن الطرقات من بلدة حرار حتى القموعة اعالي فنيدق، حيث لا تزال الثلوج تتساقط بكثافة. ونصح السائقين القيادة بحذر وعدم التوجه الى الطرقات الجبلية على ارتفاع 900 متر وما فوق بسبب الجليد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:19 | 2022-03-18
10:39 | 2022-03-18
10:37 | 2022-03-18
10:27 | 2022-03-18
10:25 | 2022-03-18
10:22 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website