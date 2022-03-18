لبنان

إغلاق المكتب الرئيسي للأونروا في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 05:52
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أقدمت صباح اليوم عائلات مخيم نهر البارد التي لم يتم إعادة إعمار منازلها بعد، على إغلاق مكتب إدارة منطقة الشمال للأونروا في طرابلس، وذلك نتيجة عدم مبالاة الأونروا لظروفهم ومعاناتهم التي لا تطاق وعدم استجابتها لمطالبهم، وفق مندوب "لبنان 24".

واكدت تلك العائلات بأن تحرك اليوم ليس إلا بداية لسلسلة تحركات تصاعدية حتى تحقيق مطالبهم التي تندرج تحت ثلاثة عناوين:

1- إعادة الإعمار: زيادة قيمة بدل الإيجار، تسريع سير عملية إعادة الإعمار، تحديد موعد زمني محدد لانتهائها وذلك لوقف الهدر وانهاء المعاناة.

2- إغاثة ومساعدات: تقديمات ومساعدات لمواجهة الأعباء والديون المتراكمة نتيجة تدمير المنازل والتهجير وتفاقم الظروف سوءا وطول سنوات المعاناة.

3- الشؤون (العسر الشديد): فتح ملف برنامج شبكة الامان الاجتماعي(العسر الشديد-الشؤون) والضم الفوري من دون أي تلكؤ لجميع لجميع العائلات المستحقة لهذا البرامج.

ودعت العائلات جميع القيادات والمرجعيات الى تحمل مسؤولياتها جديا تجاه معاناتهم ومآسيهم المستمرة منذ 15 عاما (وغياب أي تاريخ محدد لانتهائها) والعمل جديا وفعليا على رفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم.

ولفتت عائلات مخيم نهر البارد التي لم يتم إعادة إعمار منازلها بعد إلى أن تحركاتها ستشهد تصاعدا في وتيرتها وعلى جميع المعنيين الاصغاء والاستجابة السريعة لمطالهم الملحة.
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